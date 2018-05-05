Аномальный май. Метеорологи зафиксировали новый температурный рекорд в Киеве

Май в Киеве начался с аномальной жары

В пятницу, 4 мая, в Киеве зафиксировали рекорд максимальной температуры воздуха.

Как сообщили в Центральной геофизической обсерватории, после полудня столбик термометра поднялся до +30,1°С, что на 1,2°С выше предыдущего максимума 1911 года.

Среднесуточная температура также превысила на 0,3°С историческое значение 1934 года. Она составила +22,8°С.

Примечательно, что в обсерватории фиксируют температурные рекорды четвертый день подряд – с начала мая. Там отметили, что в Киеве начало месяца выдалось аномально сухим и жарким.