«Погода крутит кукиш врагам». Синоптики перечислили погодные рекорды в Украине во зло оккупантам 3 января, 17:21 Потепление в Украине — какие погодные рекорды зафиксировали на праздники (Фото:Pixabay.com)

Перед Новым годом в Украине началось постепенное потепление, внезапно переросшее в значительное для зимы повышение температуры. Оно распространилось территориально не только в Украине, но и в западнее, в то время как Россию, которая начала войну с Украиной, потепление не коснулось.

Видео дня

Синоптик Наталья Диденко рассказала, как погода стала на сторону Украины во время войны с Россией. Она перечислила какие температурные рекорды были зафиксированы в Украине на Новый год.

«Большинство из нас, наверное, радуется этому неожиданному и, прямо скажем, рекордному аномальному теплу, это приятно. Я уже говорила, что атмосфера просто крутит кукиш нашим врагам вот этим солнцем и теплом, и полностью на нашей стороне», ― подчеркнула синоптик.

Наталья Диденко напомнила, что даже такие аномальные рекорды бывают время от времени – для этого нужно, чтобы сошлось несколько явлений.

«Следует заметить, что эти рекорды не за целый год, не за месяц, то есть это для определенных дней. Но поговорим о том, почему это произошло, причина. Таков был беспрепятственный тропический прорыв из районов Африки, дошедший до Украины. И еще дополнительное содействие ― практически полное отсутствие снежного покрова, который на пути этого тропического воздушного массива, возможно, немного взял бы на себя такое аномальное тепло. Поэтому причина такова: перемещение очень теплого тропического вихря с африканских широт и плюс полное отсутствие снежного покрова», ― объяснила метеоролог.

В целом, в Украине зафиксированы рекорды по многим городам, в том числе 1 января.

В Киеве превышено 13 градусов тепла 1 января, Ивано-Франковск вообще достиг +20, невероятно. По очень многим областям, если пройтись, Черкасская, Полтавская, Сумская, Харьковская, в Слобожанском +11. В Херсоне +16, юг. Ровенская – +14,9, Дубно.