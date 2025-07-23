Повестка в ТЦК: когда можно аннулировать и какие документы нужны

Законодательство предусматривает четкие условия как по содержанию повестки, так и по возможности аннулирования. NV разобрался во всех деталях.

Что содержит повестка в ТЦК — основные требования

Согласно Закону Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, в случае получения повестки о вызове в ТЦК гражданин обязан явиться в указанное в ней место и в указанный срок.

В повестке указывается:

фамилия, имя и отчество и дата рождения получателя;

наименование ТЦК, выдавшего повестку;

цель вызова в ТЦК;

указание места, дня и времени явки по вызову;

подпись ( электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего ( сформировавшего) повестку;

электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего сформировавшего) повестку; регистрационный номер повестки;

разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неприбытия.

Когда можно не идти в ТЦК — список оснований

Уважительными причинами неприбытия гражданина в срок, определенный в повестке, которые подтверждены документами соответствующих органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной форм собственности) признаются:

препятствие стихийного характера;

болезнь гражданина;

военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в указанные пункт и срок;

смерть его близкого родственника ( родителей, жены ( мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки) или близкого родственника его жены ( мужа).

В случае неприбытия гражданин обязан в кратчайший срок, но не позднее трех суток от определенных в повестке даты и времени прибытия, сообщить о причинах игнорирования, обратившись к указанному в повестке ТЦК, или любым другим способом и явиться в ТЦК в срок, не превышающий семь календарных дней.

Для граждан, которые самостоятельно прибыли в ТЦК и подлежат направлению на обучение, время следующей явки в ТЦК устанавливается в течение двух месяцев со дня прохождения ВВК.

Когда можно аннулировать повестку с 1 августа

Выданная военнообязанному повестка может быть аннулирована, если он имеет бронь или основания для отсрочки. Неоднократно случалось такое, что повестку получали лица, которые имеют бронь или отсрочку от мобилизации. В таком случае украинцы должны иметь при себе соответствующие документы и действовать уверенно и быстро.

Чтобы аннулировать повестку нужно лишь выполнить несколько шагов:

прийти в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки;

предоставить сотрудникам ТЦК документы, подтверждающие наличие отсрочки.

При наличии законных оснований, повестку могут аннулировать. Но если этих оснований нет, то за отказ от получения повестки предусмотрено наказание. Обжаловать саму повестку в суде невозможно, можно оспаривать только последствия из-за ее вручения.

Действующим законодательством Украины предусмотрено право призывников на получение отсрочек от призыва на срочную военную службу по мобилизации.



