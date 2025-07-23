Повестка в ТЦК: когда можно аннулировать и какие документы нужны
Война в Украине (Фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада)
Законодательство предусматривает четкие условия как по содержанию повестки, так и по возможности аннулирования. NV разобрался во всех деталях.
Что содержит повестка в ТЦК — основные требования
Согласно Закону Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, в случае получения повестки о вызове в ТЦК гражданин обязан явиться в указанное в ней место и в указанный срок.
В повестке указывается:
- фамилия, имя и отчество и дата рождения получателя;
- наименование ТЦК, выдавшего повестку;
- цель вызова в ТЦК;
- указание места, дня и времени явки по вызову;
- подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку;
- регистрационный номер повестки;
- разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неприбытия.
Когда можно не идти в ТЦК — список оснований
Уважительными причинами неприбытия гражданина в срок, определенный в повестке, которые подтверждены документами соответствующих органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной форм собственности) признаются:
- препятствие стихийного характера;
- болезнь гражданина;
- военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в указанные пункт и срок;
- смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки) или близкого родственника его жены (мужа).
В случае неприбытия гражданин обязан в кратчайший срок, но не позднее трех суток от определенных в повестке даты и времени прибытия, сообщить о причинах игнорирования, обратившись к указанному в повестке ТЦК, или любым другим способом и явиться в ТЦК в срок, не превышающий семь календарных дней.
Для граждан, которые самостоятельно прибыли в ТЦК и подлежат направлению на обучение, время следующей явки в ТЦК устанавливается в течение двух месяцев со дня прохождения ВВК.
Когда можно аннулировать повестку с 1 августа
Выданная военнообязанному повестка может быть аннулирована, если он имеет бронь или основания для отсрочки. Неоднократно случалось такое, что повестку получали лица, которые имеют бронь или отсрочку от мобилизации. В таком случае украинцы должны иметь при себе соответствующие документы и действовать уверенно и быстро.
Чтобы аннулировать повестку нужно лишь выполнить несколько шагов:
- прийти в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки;
- предоставить сотрудникам ТЦК документы, подтверждающие наличие отсрочки.
При наличии законных оснований, повестку могут аннулировать. Но если этих оснований нет, то за отказ от получения повестки предусмотрено наказание. Обжаловать саму повестку в суде невозможно, можно оспаривать только последствия из-за ее вручения.
Действующим законодательством Украины предусмотрено право призывников на получение отсрочек от призыва на срочную военную службу по мобилизации.