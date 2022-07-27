Испортить «праздник» Путину. Как Украина может сорвать планы РФ по захвату своих территорий — Гаршмаш 27 июля, 16:59 Чтобы Россия не смогла провести референдум на захваченных территориях, Украина должна не позволить ей перейти к позиционной войне, считает Сергей Гармаш (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Главный редактор издания Остров Сергей Гармаш в интервью Радио НВ рассказал, как Украина может сорвать планы РФ по захвату своих территорий.



По его словам для аннексии оккупированных территорий у России есть определенная процедура.

«Чтобы аннексировать Запорожскую или Херсонскую область, им сначала нужно ее оккупировать. Затем они должны провести там референдум об объявлении независимости так называемых республик, Россия должна признать их. И только тогда они могут попроситься как независимые государства в понимании России присоединиться к РФ. И тогда РФ рассматривает это предложение и присоединяет их — принимает в состав», — описал Гармаш этот механизм.

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Таким образом, чтобы провести псевдореферендум о «независимости» каких-либо украинских территорий России сначала нужно их оккупировать и контролировать, объяснил главред Острова.

«То есть мы должны и можем это испортить, если мы не дадим им стабильного контроля на определенной территории», — объяснил он.

Гармаш отметил, что украинские войска до сих пор удерживают под своим контролем несколько процентов Луганской области, что не позволяет оккупантам провести там фейковый референдум.

«Если верить [главе Луганской ОВА Сергею] Гайдаю, они начали просто уничтожать эти населенные пункты для того, чтобы взять под контроль территорию. Не населённые пункты, а территорию в пределах админграниц Луганской области», — сказал он.

Главред Острова добавил, что для российских войск очень сложно, а то и невозможно будет завоевать полностью Донецкую область.

По словам Гармаша, Украина не должна позволить оккупантам остановиться, окопаться и перейти к позиционной войне.

«Советник министра внутренних дел [Ростислав Смирнов] заявлял, что уже полторы недели линия фронта не двигается и это первый признак позиционной войны. Нам нельзя допустить позиционную войну. Нам нужно постоянно двигаться, беспокоить нашего противника, чтобы он не мог контролировать ситуацию настолько, чтобы там провести какой-нибудь референдум. Это лучший, по-моему, способ, испортить им праздник», — объяснил он.

По данным издания Bloomberg, Кремль готовится провести так называемый «референдум» о «присоединении» захваченных территорий Украины до середины сентября.

О том, что РФ планирует псевдореферендум в Херсонской и Запорожской областях на 11 сентября, заявляли также глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов и Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ.



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