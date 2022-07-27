Испортить «праздник» Путину. Как Украина может сорвать планы РФ по захвату своих территорий — Гаршмаш

27 июля, 16:59
Чтобы Россия не смогла провести референдум на захваченных территориях, Украина должна не позволить ей перейти к позиционной войне, считает Сергей Гармаш (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Чтобы Россия не смогла провести референдум на захваченных территориях, Украина должна не позволить ей перейти к позиционной войне, считает Сергей Гармаш (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Главный редактор издания Остров Сергей Гармаш в интервью Радио НВ рассказал, как Украина может сорвать планы РФ по захвату своих территорий.

По его словам для аннексии оккупированных территорий у России есть определенная процедура.

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«Чтобы аннексировать Запорожскую или Херсонскую область, им сначала нужно ее оккупировать. Затем они должны провести там референдум об объявлении независимости так называемых республик, Россия должна признать их. И только тогда они могут попроситься как независимые государства в понимании России присоединиться к РФ. И тогда РФ рассматривает это предложение и присоединяет их — принимает в состав», — описал Гармаш этот механизм.

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Таким образом, чтобы провести псевдореферендум о «независимости» каких-либо украинских территорий России сначала нужно их оккупировать и контролировать, объяснил главред Острова.

«То есть мы должны и можем это испортить, если мы не дадим им стабильного контроля на определенной территории», — объяснил он.

Гармаш отметил, что украинские войска до сих пор удерживают под своим контролем несколько процентов Луганской области, что не позволяет оккупантам провести там фейковый референдум.

«Если верить [главе Луганской ОВА Сергею] Гайдаю, они начали просто уничтожать эти населенные пункты для того, чтобы взять под контроль территорию. Не населённые пункты, а территорию в пределах админграниц Луганской области», — сказал он.

Главред Острова добавил, что для российских войск очень сложно, а то и невозможно будет завоевать полностью Донецкую область.

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По словам Гармаша, Украина не должна позволить оккупантам остановиться, окопаться и перейти к позиционной войне.

«Советник министра внутренних дел [Ростислав Смирнов] заявлял, что уже полторы недели линия фронта не двигается и это первый признак позиционной войны. Нам нельзя допустить позиционную войну. Нам нужно постоянно двигаться, беспокоить нашего противника, чтобы он не мог контролировать ситуацию настолько, чтобы там провести какой-нибудь референдум. Это лучший, по-моему, способ, испортить им праздник», — объяснил он.

По данным издания Bloomberg, Кремль готовится провести так называемый «референдум» о «присоединении» захваченных территорий Украины до середины сентября.

О том, что РФ планирует псевдореферендум в Херсонской и Запорожской областях на 11 сентября, заявляли также глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов и Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Псевдореферендум Радио НВ Сергей Гармаш Война России против Украины

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