Маляр раскрыла детали удара ВСУ по складу РФ в Макеевке 6 июля, 14:43 Telegram-каналы предполагают, что под Донецком горит нефтебаза (Фото:Скриншот видео STERNENKO/Telegram)

Заместитель министра обороны Анна Маляр раскрыла детали о попадании по российскому складу в Макеевке в результате удара Вооруженных сил Украины.

В заметке в Telegram она написала, что это является ярким примером эффективной работы украинских артиллеристов, которые нанесли огневое поражение, и аэроразведчиков, которые корректировали удар.

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В результате попадания было уничтожено «действительно большой склад», где хранилось значительное количество артиллерийских снарядов и ракет для РСЗО БМ-21 ГРАД.

По ее словам, Вооруженные силы уничтожают склады и логистические узлы оккупантов ежедневно.

Маляр отметила, что за минувшие сутки было уничтожено шесть складов боеприпасов только на Таврическом направлении.

«Это наш ответ на лобовые штурмы врага. Мы наносим эффективные, болезненные точечные удары, обескровливаем оккупанта, для которого нехватка боеприпасов и горючего рано или поздно станет фатальной. В современной войне логистические цели являются ключевыми», — заявила она.

Мощный взрыв в районе Макеевки прогремел во вторник, 4 июля.

В Вооруженных силах Украины прокомментировали взрыв на оккупированной территории и подтвердили уничтожение склада оккупантов.