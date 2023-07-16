«Как бы это странно не было». Данилов ответил, какую стратегическую реформу необходимо осуществить Украине, чтобы стать членом ЕС и НАТО

16 июля, 07:40
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Флаг Украины на фоне эмблемы НАТО (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Флаг Украины на фоне эмблемы НАТО (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Radio NV ответил на вопрос, какую первоочередную реформу Украина должна осуществить, чтобы стать членом НАТО и ЕС.

«Относительно стратегических вещей, если речь идет о НАТО, о Евросоюзе, о нашем развитии. Как бы это странно для кого-то сейчас не было, я бы на первом месте указал английский язык, который должен быть вторым языком на территории нашей страны. Который должны изучать дети, начиная с детского сада, для того, чтобы в дальнейшем владеть как можно большим объемом информации», — убежден Данилов.

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По его мнению, библиотеки сейчас не пользуются популярностью, а больше всего знаний можно получить в интернете, владея английским языком.

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«Не так много людей пользуются книгами. На сегодня информацию подавляющее большинство людей (и дальше это будет продолжаться, этот путь остановить невозможно) черпает из интернета. Сегмент англоязычного интернета максимально большой, по сравнению с любым языком. Даже китайский язык не является конкурентом сегодня английскому языку в том, что касается знаний, в том, что касается информации», — пояснил Данилов.

https://www.youtube.com/watch?v=hYfFdW8GBus

Саммит НАТО в Вильнюсе — что известно

В саммите в столице Литвы 11−12 июля приняли участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно были приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

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11 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».

Уже во время саммита Столтенберг заявил, что Украина вступит в Альянс при условии, если будет модернизировать свою экономику и бороться с коррупцией.

В среду, 12 июля министр МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что условия для членства Украины в НАТО неизвестны.

В среду, 12 июля, Зеленский заявил, что Украина точно вступит в НАТО после завершения войны.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   СНБО НАТО Реформа Вступление в НАТО Английский язык Радио NV Алексей Данилов

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