«Как бы это странно не было». Данилов ответил, какую стратегическую реформу необходимо осуществить Украине, чтобы стать членом ЕС и НАТО 16 июля, 07:40 Флаг Украины на фоне эмблемы НАТО (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Radio NV ответил на вопрос, какую первоочередную реформу Украина должна осуществить, чтобы стать членом НАТО и ЕС.

«Относительно стратегических вещей, если речь идет о НАТО, о Евросоюзе, о нашем развитии. Как бы это странно для кого-то сейчас не было, я бы на первом месте указал английский язык, который должен быть вторым языком на территории нашей страны. Который должны изучать дети, начиная с детского сада, для того, чтобы в дальнейшем владеть как можно большим объемом информации», — убежден Данилов.

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По его мнению, библиотеки сейчас не пользуются популярностью, а больше всего знаний можно получить в интернете, владея английским языком.

«Не так много людей пользуются книгами. На сегодня информацию подавляющее большинство людей (и дальше это будет продолжаться, этот путь остановить невозможно) черпает из интернета. Сегмент англоязычного интернета максимально большой, по сравнению с любым языком. Даже китайский язык не является конкурентом сегодня английскому языку в том, что касается знаний, в том, что касается информации», — пояснил Данилов.

Саммит НАТО в Вильнюсе — что известно

В саммите в столице Литвы 11−12 июля приняли участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно были приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

11 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».

Уже во время саммита Столтенберг заявил, что Украина вступит в Альянс при условии, если будет модернизировать свою экономику и бороться с коррупцией.

В среду, 12 июля министр МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что условия для членства Украины в НАТО неизвестны.

В среду, 12 июля, Зеленский заявил, что Украина точно вступит в НАТО после завершения войны.