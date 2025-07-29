Во время выполнения боевого задания погибла 20-летняя военнослужащая Ангелина Мартынюк
На войне погибла 20-летняя закарпатка Ангелина Мартынюк (Фото: Раховский городской совет / Facebook)
В Донецкой области, вблизи Покровска, во время выполнения боевого задания 26 июля погибла 20-летняя военнослужащая Ангелина Мартынюк. О ее смерти во вторник, 29 июля, сообщил Раховский городской совет.
Защитница была младшим сержантом, главным сержантом-командиром разведывательного отделения разведывательного взвода механизированного батальона.
«Молодая, нежная, сильная. Она могла любить, мечтать, жить, но выбрала путь служения. И пошла на войну с верой, что защитит», — отметили в городском совете.
Девушка вступила в ряды ВСУ, подписав контракт. 8 июня ей исполнилось 20 лет.