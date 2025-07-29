Во время выполнения боевого задания погибла 20-летняя военнослужащая Ангелина Мартынюк

29 июля, 17:10
Поделиться:
На войне погибла 20-летняя закарпатка Ангелина Мартынюк (Фото: Раховский городской совет / Facebook)

На войне погибла 20-летняя закарпатка Ангелина Мартынюк (Фото: Раховский городской совет / Facebook)

В Донецкой области, вблизи Покровска, во время выполнения боевого задания 26 июля погибла 20-летняя военнослужащая Ангелина Мартынюк. О ее смерти во вторник, 29 июля, сообщил Раховский городской совет.

Защитница была младшим сержантом, главным сержантом-командиром разведывательного отделения разведывательного взвода механизированного батальона.

«Молодая, нежная, сильная. Она могла любить, мечтать, жить, но выбрала путь служения. И пошла на войну с верой, что защитит», — отметили в городском совете.

Реклама

Девушка вступила в ряды ВСУ, подписав контракт. 8 июня ей исполнилось 20 лет.

https://www.facebook.com/photo?fbid=1248340070662709&set=a.289588693204523
Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Покровск Донецкая область Военнослужащий Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Закарпатская область

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies