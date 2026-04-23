Бывший президент Польши Дуда прибыл в Киев

23 апреля, 12:26
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Экс-президент Польши Дуда прибыл в Киев на форум по безопасности (Фото: Валерия Прощенко)

Экс-президент Польши Дуда прибыл в Киев на форум по безопасности (Фото: Валерия Прощенко)

Бывший президент Польши Анджей Дуда в четверг, 23 апреля, прибыл в Киев для участия в Киевском форуме по безопасности.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Там уточнили, что Дуда прибыл в Киев для участия в 18-м Киевском форуме по безопасности, который начался сегодня и продлится два дня.

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В рамках мероприятия будут обсуждаться актуальные вызовы в сфере безопасности, в частности поддержка Украины, трансатлантическое единство, противодействие дезинформации, вопросы обороны, энергетической и ядерной безопасности.

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Кроме этого, сегодня в Киев с визитом прибыл британский принц Гарри и заявил, что «приятно снова быть в Украине». Сообщалось, что он также выступит с речью на Киевском форуме по безопасности.

Принц Гарри подчеркнул, что его цель — привлечь внимание мира к ситуации в Украине и поддержать людей и партнеров, которые работают в сложных условиях.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Анджей Дуда Польша Киев Встреча

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