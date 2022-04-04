Защитникам Украины больше всего нужны три вещи: оружие, оружие и еще оружие — Дуда

4 апреля, 06:50
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Президент Польши Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент Польши Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что защитникам Украины больше всего нужны три вещи — это оружие, оружие и оружие.

Об этом президент Польши написал на своей странице в Twitter 3 апреля.

"Преступников надо называть преступниками, привлекать их к ответственности и осуждать. Фото из Бучи опровергают убеждение, что нужно искать компромисс любой ценой. На самом деле защитникам Украины больше всего нужны три вещи: оружие, оружие и еще оружие", – уверен политик.

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Также глава Польши Анджей Дуда разместил хэштег #StandWithUkraine.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Польша Анджей Дуда Война России против Украины

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