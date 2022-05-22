Анджей Дуда назвал войну «поражением России» и призвал предоставить больше вооружений Украине 22 мая, 18:40 Цей матеріал також доступний українською Президент Польши Анджей Дуда в Киеве, 22 мая 2022 года (Фото:Jakub Szymczuk/Polish Presidency/Handout via REUTERS)

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с журналистами в Киеве 22 мая сказал, что считает войну в Украине поражением России. Ранее он выступил в Верховной Раде и поблагодарил украинцев за сопротивление.

По мнению Дуды, Россия не достигла ни одной стратегической цели.

«Война в Украине является поражением России, но Россия еще сильна. Там много людей, поэтому война будет продолжаться еще долго, если мировое сообщество не поможет закончить эту войну», — сказал Дуда.

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Он подчеркнул, что Украину нужно поддерживать милитарно, и призвал весь мир предоставлять стране оружие: «У них мощный пыл, но нужно современное оружие и современное оборудование, чтобы было чем уничтожать врага, в связи с его большим численным преимуществом».

Также Анджей Дуда добавил, что такой масштабной войны мир не видел уже давно.

«Защитники Украины оказались храбрее, чем думал мир. Казалось, что российская армия забросает Украину шапками. Но наоборот: они потеряли шапки, убегая из Украины. Кто бы мог на такое надеяться? Да, мы надеялись. Мы соседи. И мы не сомневались», — сказал он.

Президент Польши Анджей Дуда приехал в Украину с визитом 22 мая и стал первым из мировых лидеров, лично выступивших в Верховной Раде после начала войны. В частности, он заявил, что украинцы в Польше — «не беженцы, а наши гости» и заверил, что сделает все для членства Украины в ЕС. Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши.



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