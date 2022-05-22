Анджей Дуда назвал войну «поражением России» и призвал предоставить больше вооружений Украине

22 мая, 18:40
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Президент Польши Анджей Дуда в Киеве, 22 мая 2022 года (Фото:Jakub Szymczuk/Polish Presidency/Handout via REUTERS)

Президент Польши Анджей Дуда в Киеве, 22 мая 2022 года (Фото:Jakub Szymczuk/Polish Presidency/Handout via REUTERS)

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с журналистами в Киеве 22 мая сказал, что считает войну в Украине поражением России. Ранее он выступил в Верховной Раде и поблагодарил украинцев за сопротивление.

По мнению Дуды, Россия не достигла ни одной стратегической цели.

«Война в Украине является поражением России, но Россия еще сильна. Там много людей, поэтому война будет продолжаться еще долго, если мировое сообщество не поможет закончить эту войну», — сказал Дуда.

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Он подчеркнул, что Украину нужно поддерживать милитарно, и призвал весь мир предоставлять стране оружие: «У них мощный пыл, но нужно современное оружие и современное оборудование, чтобы было чем уничтожать врага, в связи с его большим численным преимуществом».

https://www.youtube.com/watch?v=Jw6knKFaQpw
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Также Анджей Дуда добавил, что такой масштабной войны мир не видел уже давно.

«Защитники Украины оказались храбрее, чем думал мир. Казалось, что российская армия забросает Украину шапками. Но наоборот: они потеряли шапки, убегая из Украины. Кто бы мог на такое надеяться? Да, мы надеялись. Мы соседи. И мы не сомневались», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=WrXo_2VtG18

Президент Польши Анджей Дуда приехал в Украину с визитом 22 мая и стал первым из мировых лидеров, лично выступивших в Верховной Раде после начала войны. В частности, он заявил, что украинцы в Польше — «не беженцы, а наши гости» и заверил, что сделает все для членства Украины в ЕС. Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши.

Редактор: Мария Молодковец

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Теги:   Анджей Дуда Война России против Украины

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