Арестовали девушку. В Мариуполе российские оккупанты усилили агрессивные проверки и фильтрационные мероприятия — советник мэра 18 июля, 16:02 Разрушенный войсками РФ дом (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе российские оккупанты усилили агрессивные проверки и фильтрационные мероприятия.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Прямо сейчас в районе ул. Межевая Левобережного района оккупанты проводят агрессивную проверку документов и фильтрационные мероприятия», — написал он.

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Андрющенко призвал мариупольцев сообщить об этом близким и не выходить на улицы.

«Напомню, вчера была арестована в районе парка Гурова девушка 22 лет за сине-желтые ленты в волосах. Близкие и неравнодушные мариупольцы до сих пор ищут ее местонахождение», — заявил он.

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