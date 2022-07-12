В Мариуполе российские оккупанты ищут врачей, медицинская система парализована — советник мэра 12 июля, 17:08 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе российские оккупанты ищут на работу врачей, заявил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram.

«Мариуполь. Прямо сейчас оккупанты ищут для трудоустройства 62 врача. В первую очередь — терапевтов. 62 вакансии по всем больницам города — разве это не лучше подтверждает, что медицинская система Мариуполя находится в параличе?», — написал он.

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По словам Андрющенко, средняя заработная плата врача составляет около 7,5 тыс. грн. в месяц, но оккупанты обещают «дополнительный гумпакет» и «неполную занятость».

«Такая себе привилегия. Мариупольцы, такого количества медиков нет в городе и взяться им неоткуда. Еще раз, пока есть возможность — эвакуируйтесь», — написал он.

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