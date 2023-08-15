Оккупанты снесли 465 многоэтажек в разрушенном Мариуполе

15 августа, 23:33
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Снос дома в Мариуполе (Фото:LvivJournal/Twitter)

Снос дома в Мариуполе (Фото:LvivJournal/Twitter)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты снесли 465 многоэтажных домов в разрушенном городе.

«Общее количество квартир в снесенных домах составило 33 480. Всего планируется раздать квартир мариупольцам в течение 2023−2024 года — 4894. А теперь считаем. То есть минус 28 586 квартир», — заявил Андрющенко.

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Он сообщил, что строить бесплатные квартиры на замену разрушенного в Мариуполе жилья россияне не планируют.

«Только ипотека и служебное жилье для нужд оккупационной власти. Привет, ждуны. Где жить будете? О мнимых 280 тысяч  (которые) вернулись домой вообще промолчу…», — заявил Андрющенко.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецкая область Мариуполь Война в Украине Война России против Украины

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