«Очереди везде». Мариуполь превращен в историческую реконструкцию СССР, уровень смертности в городе растет — советник мэра
Андрющенко заявил, что Мариуполь превращен в историческую реконструкцию СССР (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские оккупанты превратили Мариуполь в историческую реконструкцию СССР, заявил советник мэра Петр Андрющенко.
«Очереди везде. Мариуполь превращен в настоящую историческую реконструкцию СССР. Даже на вход в магазин — очередь», — написал он в Telegram.
По его словам, уровень смертности в городе продолжает расти, за неделю умерли около 200 человек.
Андрющенко заявил, что за неделю зарегистрировано еще 14 случаев острой кишечной инфекции.
«С учетом 17 случаев на прошлой неделе можно говорить о наличии первых прямых признаков эпидемического распространения инфекционной болезни», — написал он.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что российские оккупанти не смогут в этом году начать и провести отопительный сезон в городе.
По его словам, оккупанты не смогут обеспечить население города питьевой водой, а запас технической из резервного хранилища рассчитан только на девять месяцев.
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