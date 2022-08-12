«Очереди везде». Мариуполь превращен в историческую реконструкцию СССР, уровень смертности в городе растет — советник мэра 12 августа, 15:19 Андрющенко заявил, что Мариуполь превращен в историческую реконструкцию СССР (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты превратили Мариуполь в историческую реконструкцию СССР, заявил советник мэра Петр Андрющенко.

«Очереди везде. Мариуполь превращен в настоящую историческую реконструкцию СССР. Даже на вход в магазин — очередь», — написал он в Telegram.

По его словам, уровень смертности в городе продолжает расти, за неделю умерли около 200 человек.

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Андрющенко заявил, что за неделю зарегистрировано еще 14 случаев острой кишечной инфекции.

«С учетом 17 случаев на прошлой неделе можно говорить о наличии первых прямых признаков эпидемического распространения инфекционной болезни», — написал он.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что российские оккупанти не смогут в этом году начать и провести отопительный сезон в городе.

По его словам, оккупанты не смогут обеспечить население города питьевой водой, а запас технической из резервного хранилища рассчитан только на девять месяцев.

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