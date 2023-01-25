Взрыв в Мариуполе: Андрющенко сообщил о попадании в казарму, где находились более 200 оккупантов 25 января, 04:42 Российская военная техника в Мариуполе (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что 24 января в оккупированном городе раздался взрыв в казарме, где находилось более 200 россиян.

Он отметил, что точное количество жертв установить невозможно.

«Все в дыму, куча скорых и мчс. В этой казарме базировалось 200+ оккупантов кавказской внешности, дагестанцев или кадыровцев», — заявил Андрющенко.

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Во вторник, 17 января Петр Андрющенко сообщал, что через оккупированный Мариуполь активизировалось движение российской военной техники.

