Взрыв в Мариуполе: Андрющенко сообщил о попадании в казарму, где находились более 200 оккупантов

25 января, 04:42
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Российская военная техника в Мариуполе (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

Российская военная техника в Мариуполе (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что 24 января в оккупированном городе раздался взрыв в казарме, где находилось более 200 россиян.

Он отметил, что точное количество жертв установить невозможно.

«Все в дыму, куча скорых и мчс. В этой казарме базировалось 200+ оккупантов кавказской внешности, дагестанцев или кадыровцев», — заявил Андрющенко.

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Во вторник, 17 января Петр Андрющенко сообщал, что через оккупированный Мариуполь активизировалось движение российской военной техники.

https://www.youtube.com/embed/RXXXwvalmVo
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецкая область Мариуполь Война в Украине Война России против Украины

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