В Мариуполе оккупанты начали спиливать деревья в парках, заготавливая дрова на зиму — советник мэра

4 августа, 04:16
Оккупанты спиливают деревья в парках (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

Оккупанты спиливают деревья в парках (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты начали спиливать деревья в парках, чтобы «заготовить дрова на зиму».

«Оккупационные власти Мариуполя приказали в срочном порядке начать заготовку дров на зимний период. При отсутствии/недостаточности поврежденных или аварийных деревьев зеленая зона Мариуполя ушла «под нож», — сообщил Андрющенко.

Видео дня

Советник мэра отметил, что уничтожение города продолжается даже после того, как в нем уже нет боевых действий.

«Уже нет в Мариуполе Полка Азов. Уже нет боевых действий. Но безвозвратное разрушение города не останавливается. Просто потому что Россия», — сообщил Андрющенко.

Читайте также:
https://www.youtube.com/embed/-sExvRqAXts
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецкая область Мариуполь Война в Украине Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Путин играет в кошки-мышки. Что делает Европа?

Путин своими играми в кошки-мышки подталкивает Европу к энергетическому кризису и рецессии

4 августа, 01:20
Мнения
Врачи опасаются приема мелатонина для лечения бессонницы (Фото:Gaelle Marcel)
Победить бессонницу /
Пять способов быстрее уснуть, чтобы проснуться бодрым и отдохнувшим
3 августа, 21:00
Медицина
Китай собирается проглотить Тайвань экономическим способом, считает востоковед Петр Шевченко (Фото:Li Tao / Xinhua)
Си против Пелоси /
Почему визит высокопоставленной американки разозлил Пекин, но не привел к войне — украинский востоковед
3 августа, 19:10
Политика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X