В Мариуполе оккупанты начали спиливать деревья в парках, заготавливая дрова на зиму — советник мэра
Оккупанты спиливают деревья в парках (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты начали спиливать деревья в парках, чтобы «заготовить дрова на зиму».
«Оккупационные власти Мариуполя приказали в срочном порядке начать заготовку дров на зимний период. При отсутствии/недостаточности поврежденных или аварийных деревьев зеленая зона Мариуполя ушла «под нож», — сообщил Андрющенко.
Советник мэра отметил, что уничтожение города продолжается даже после того, как в нем уже нет боевых действий.
«Уже нет в Мариуполе Полка Азов. Уже нет боевых действий. Но безвозвратное разрушение города не останавливается. Просто потому что Россия», — сообщил Андрющенко.
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