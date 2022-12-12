В Мариуполе возросла военная активность оккупантов — видео 12 декабря, 06:13 Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в городе и вокруг него растет военная активность.



"Над городом целый день необычное количество боевых вертолётов из Запорожского направления в направлении Азовстали... Очередная колонна танков (собственным ходом) ночью переброшена из Мангушского района в Никольский район", - сообщил Андрющенко.

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Он отметил, что в пригороде также началось строительство второго лагеря для мобилизованных россиян.

"В районе с.Демьяновка и с.Комышеватое расквартируют около 500 пока живой силы. Сразу после точного минусования по оккупированной (территории) Запорожской области", - заявил Андрющенко.