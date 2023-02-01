В оккупированном Мариуполе прогремели семь громких взрывов — Андрющенко

1 февраля, 00:05
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Снос домов в Мариуполе, которые уничтожили россияне (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

Снос домов в Мариуполе, которые уничтожили россияне (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

Советник мэра оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что вечером вторника, 31 января, в городе прогремело не менее семи громких взрывов.

Он отметил, что взрывы были слышны на Левобережье и между селами Виноградное и Пионерское. Российские оккупанты заявляют об « успешной работы ПВО», но Андрющенко предлагает подождать «хорошие новости о бавовне».

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецкая область Мариуполь Война в Украине Война России против Украины

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