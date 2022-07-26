В Мариуполе больше 10 дней горит завод Сателлит, который подожгли партизаны

26 июля, 02:10
Дым с завода Сателлит (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

Дым с завода Сателлит (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном городе до сих пор горит завод Сателлит.

«Ежедневно МЧС России приезжает, смотрит, разводит руками и уезжает. Это называется на языке оккупантов «ситуация под контролем», — заявил Андрющенко.

Он отметил, что горящий завод напоминает оккупантом, что расплата уже близко.

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14 июля Андрющенко сообщил, что во временно захваченном Мариуполе партизаны подожгли агрозавод Сателлит.

Андрющенко добавил, что сопротивление во временно захваченном городе растет.

https://www.youtube.com/watch?v=5R5NBfwiRRM
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Мариуполь Война в Украине Пожар Война России против Украины

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