Россияне пытаются «реконструировать» драмтеатр в Мариуполе, чтобы скрыть убийство мирных граждан — Андрющенко
Оккупанты разбомбили драмтеатр в Мариуполе, где прятались мирные граждане (Фото:MariupolMTV/Twitter)
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты хотят срочно провести «реконструкцию» драмтеатра в Мариуполе, в котором армия РФ убила 600 мирных граждан.
Он отметил, что россияне спешат провести «реконструкцию», заявляя об «исторической ценности здания».
«Единственная историческая ценность возникла в момент падения двух бомб. И именно ее пытаются сейчас спрятать оккупанты», — заявил Андрющенко.
Российские оккупанты разбомбили Драмтеатр в Мариуполе, где в укрытии находились более 1300 человек, 16 марта.
Агентство Associated Press по итогам расследования сообщило, что в результате удара России по драмтеатру погибли 600 человек.
8 апреля офицер управления разведки полка Азов Илья Самойленко заявил, что российские оккупанты убили в заблокированном Мариуполе 25 тысяч человек.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.