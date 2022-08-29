Россияне пытаются «реконструировать» драмтеатр в Мариуполе, чтобы скрыть убийство мирных граждан — Андрющенко

29 августа, 04:25
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Оккупанты разбомбили драмтеатр в Мариуполе, где прятались мирные граждане (Фото:MariupolMTV/Twitter)

Оккупанты разбомбили драмтеатр в Мариуполе, где прятались мирные граждане (Фото:MariupolMTV/Twitter)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты хотят срочно провести «реконструкцию» драмтеатра в Мариуполе, в котором армия РФ убила 600 мирных граждан.

Он отметил, что россияне спешат провести «реконструкцию», заявляя об «исторической ценности здания».

«Единственная историческая ценность возникла в момент падения двух бомб. И именно ее пытаются сейчас спрятать оккупанты», — заявил Андрющенко.

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Российские оккупанты разбомбили Драмтеатр в Мариуполе, где в укрытии находились более 1300 человек, 16 марта.

Агентство Associated Press по итогам расследования сообщило, что в результате удара России по драмтеатру погибли 600 человек.

8 апреля офицер управления разведки полка Азов Илья Самойленко заявил, что российские оккупанты убили в заблокированном Мариуполе 25 тысяч человек.

https://www.youtube.com/watch?v=8j30iRwMIK8
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Мариуполь Война в Украине Война России против Украины

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