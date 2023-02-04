Число российских военных в районе Мариуполя возросло до 30 тысяч — Андрющенко 4 февраля, 05:42 Россияне продолжают перекидывать войска в Мариуполь (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские войска продолжают перекидывать свои войска в город и его окрестности.



Только за последнюю неделю в район Мариуполя было переброшено около 15 тысяч военных.

"В целом можем говорить о примерно 30 тысячах оккупантов, сконцентрированных в Мариуполе и районе. Одновременно усилились "зачистки" в первую очередь в поселках Мариупольского района", - заявил Андрющенко.

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Он отметил, что оккупанты сообщают местным, что "готовят наступление на Запорожье и Угледар.

"Финальным штрихом недели является мероприятие нового подразделения кадыровцев в одно из приморских сел в количестве 2-3 тысячи. Возможно, это формирование заградотряда для потенциального наступления, потому что крупных акций росгвардии, по нашей информации, не планируется ни в Мариуполе, ни в районе" , – заявил Андрющенко.

1 февраля в Мариуполе зафиксировали движение колонны грузовиков российских оккупантов в направлении Мангуша и Бердянска.