Число российских военных в районе Мариуполя возросло до 30 тысяч — Андрющенко

4 февраля, 05:42
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Россияне продолжают перекидывать войска в Мариуполь (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

Россияне продолжают перекидывать войска в Мариуполь (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские войска продолжают перекидывать свои войска в город и его окрестности.

Только за последнюю неделю в район Мариуполя было переброшено около 15 тысяч военных.

"В целом можем говорить о примерно 30 тысячах оккупантов, сконцентрированных в Мариуполе и районе. Одновременно усилились "зачистки" в первую очередь в поселках Мариупольского района", - заявил Андрющенко.

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Он отметил, что оккупанты сообщают местным, что "готовят наступление на Запорожье и Угледар.

"Финальным штрихом недели является мероприятие нового подразделения кадыровцев в одно из приморских сел в количестве 2-3 тысячи. Возможно, это формирование заградотряда для потенциального наступления, потому что крупных акций росгвардии, по нашей информации, не планируется ни в Мариуполе, ни в районе" , – заявил Андрющенко.

1 февраля в Мариуполе зафиксировали движение колонны грузовиков российских оккупантов в направлении Мангуша и Бердянска.

https://www.youtube.com/watch?v=0ZJHT66xob0
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецкая область Мариуполь Война в Украине Война России против Украины

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