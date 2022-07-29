«Очередная российская ложь». Оккупанты сами ударили по Еленовке, чтобы уничтожить доказательства преступлений — советник мэра Мариуполя

29 июля, 13:43
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что оккупанты сами ударили по Еленовке, чтобы уничтожить доказательства преступлений.

«Очередная русская ложь. Пока нет точной информации, но линия фронта не позволит нанести артудар по Олеговке ничем, кроме HIMARS», — написал он в Telegram.

По его словам, учитывая показания пленных и освобожденных, удар по Еленовке — это очередное уничтожение доказательств военных преступлений.

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«Напомню, что в этих тюрьмах не только, возможно, азовцы, но не менее 10 тыс. гражданских мариупольцев, арестованных при прохождении фильтрации», — заявил он.

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Генштаб заявил, что российские войска осуществили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Еленовка, Донецкой области, где содержались в том числе и украинские пленные.

Российские оккупанты обвинили ВСУ в «ударе с HIMARS по колонии», в результате чего погибли 53 украинских военнопленных.

В Еленовке расположена колония № 120, где войска РФ удерживают в плену украинских защитников, в том числе бойцов полка Азов.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживают в оккупированной Еленовке.

https://www.youtube.com/watch?v=GkwqDzSNIJQ&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Война России против Украины

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