У одной из них нет крыши. В Мариуполе оккупанты хотят открыть 16 школ — советник мэра
Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Мариуполе захватчики хотят открыть 16 школ, заявил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.
«Накануне первого сентября оккупанты анонсировали открытие 16 школ. Якобы после ремонта», — написал он.
По его словам, количество школ не соответствует количеству объектов социальной инфраструктуры, которое озвучил главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилин.
Андрющенко заявил, что минимум четыре из анонсированных школ в стадии «голые стены». При этом в школе № 38 даже нет крыши.
«Буквально. Но это не останавливает оккупантов в громких анонсах. Конечно, там хватит цинизма загнать детей в разрушенные школы ради картинки пропаганды», — заявил он.
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