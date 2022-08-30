У одной из них нет крыши. В Мариуполе оккупанты хотят открыть 16 школ — советник мэра

30 августа, 12:54
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Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе захватчики хотят открыть 16 школ, заявил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Накануне первого сентября оккупанты анонсировали открытие 16 школ. Якобы после ремонта», — написал он.

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По его словам, количество школ не соответствует количеству объектов социальной инфраструктуры, которое озвучил главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилин.

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Андрющенко заявил, что минимум четыре из анонсированных школ в стадии «голые стены». При этом в школе № 38 даже нет крыши.

«Буквально. Но это не останавливает оккупантов в громких анонсах. Конечно, там хватит цинизма загнать детей в разрушенные школы ради картинки пропаганды», — заявил он.

https://www.youtube.com/watch?v=7a6toNCpGWA&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Школа Мариуполь Война России против Украины

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