В Мариуполе доступ к воде имеют около 3% жителей — советник мэра 4 июля, 13:00 Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе доступ к воде имеют до 3% жителей, заявил советник мэра Петр Андрющенко.

«Проблема воды остается главной проблемой города. Мариупольцы вынуждены утром преодолевать километры, чтобы попасть в очереди в пунктах набора воды. Если посчастливится набрать», — написал он в Telegram.

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По его словам, «воду собирают везде, включая канализационные колодцы, где появилась вода после экспериментов с водоснабжением».

«Вода минимально допустимого качества в городе не доступна», — сказал он.

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