Отказываются работать на оккупантов. В Мариуполе работники меткомбината подняли бунт — советник мэра

22 июля, 14:00
Разрушенный Россией Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушенный Россией Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе работники меткомбината подняли бунт — люди отказываются работать на строительстве оккупантов, заявил советник мэра Петр Андрющенко.

«График с 8 до 20−00 в бесчеловечных условиях. Без воды на солнце. Тихий саботаж, не спасает даже „большая“ анонсированная зарплата в 45 тыс. рублей», — написал он в Telegram.

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По его словам, на ММК им. Ильича рабочие устроили свой тихий бунт, отказавшись идти на мины.

«Россияне вернули саперов, работа по расчистке почти остановилась», — написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=GJ7cysZsZ-E&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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