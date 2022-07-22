Отказываются работать на оккупантов. В Мариуполе работники меткомбината подняли бунт — советник мэра 22 июля, 14:00 Разрушенный Россией Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе работники меткомбината подняли бунт — люди отказываются работать на строительстве оккупантов, заявил советник мэра Петр Андрющенко.

«График с 8 до 20−00 в бесчеловечных условиях. Без воды на солнце. Тихий саботаж, не спасает даже „большая“ анонсированная зарплата в 45 тыс. рублей», — написал он в Telegram.

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По его словам, на ММК им. Ильича рабочие устроили свой тихий бунт, отказавшись идти на мины.

«Россияне вернули саперов, работа по расчистке почти остановилась», — написал он.

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