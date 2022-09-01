Людей почти нет, как и ремонта. В Мариуполе оккупанты проверяют детские рюкзаки на входе в школу — советник мэра

1 сентября, 11:28
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В школе выбиты окна (Фото:t.me/andriyshTime)

В школе выбиты окна (Фото:t.me/andriyshTime)

В Мариуполе оккупанты проверяют детские рюкзаки на входе в школу, заявил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, в школе №41 вход оцеплен военными РФ.

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"На входе проверяют всех, даже детские рюкзаки", - написал он.

Андрющенко добавил, что людей почти нет, как и ремонта.

"Разбитые окна затянуты пленкой. Вот она, правда о ремонте и готовности школ при оккупантах», — написал он.

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1 сентября в украинских школах начинается новый учебный год в условиях войны.

Еще в июне правительство приняло соответствующее постановление (О начале учебного года во время действия военного положения в Украине), согласно которому учебный год 2022/2023 в заведениях общего среднего образования в Украине начнется вовремя, в первый день сентября. Образовательный процесс в школах продлится до 30 июня 2023 года.

При этом министр образования и науки Сергей Шкарлет в конце августа пояснил, что формат обучения каждого ученика будет зависеть от того, где он живет или находится по состоянию на 1 сентября.

https://www.youtube.com/watch?v=ze_ts0B__dM
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Школа Мариуполь 1 сентября Война России против Украины

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