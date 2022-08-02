В Мариуполе зафиксировали движение российской военной техники в сторону Мангуша — советник мэра 2 августа, 15:17 Движение российской военной техники в Мариуполе (Фото:t.me/andriyshTime)

Во вторник, 2 августа, в Мариуполе зафиксировали движение российской военной техники в сторону Мангуша.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Фиксируем очередное движение военной техники. В 10-46 утра движение САУ с небольшим сопровождением по пр. Строителей с отметкой „Z“ в сторону выезда на с. Мангуш», – написал он.

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По его словам, есть признаки перемещения техники среди позиций в Мариупольском районе.

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