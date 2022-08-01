В Мариуполе террористы «ДНР» руководят мародерством — советник мэра

1 августа, 12:58
Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе террористы «ДНР» руководят мародерством, заявил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, контролем за разбором завалов в Приморском районе занимаются террористы из «полиции ДНР».

«Фактически, контроль превращен в управляемое мародерство квартир и домов. Все награбленное завозится каждый день и складируется в помещении гаража на территории Приморского отделения полиции», — написал он в Telegram.

Видео дня
Читайте также:
В Мариуполе оккупанты продают базовые продукты питания с наценкой в 200—300% — горсовет

Андрющенко рассказал, что каждый вечер коллаборанты вместе с террористами «ДНР» «делят добычу, растаскивая по кабинетам в Приморском райотделе полиции».

«Каждый мародер закрывает на ключ и опечатывает в кабинете награбленное, однако утром оказывается, что воры украли у воров и начинается поиск по соседним кабинетам», — заявил он.

https://www.youtube.com/watch?v=oGMtxe29-VM&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Мародерство Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Заблокированная сербами дорога Приштина-Рашка в косовском городе Рудари (Фото:REUTERS/Fatos Bytyci)
Сюжет
«Цель Путина — распространить конфликт» /
Как Косово и Сербия вновь оказались в шаге от войны и почему это еще один фронт Кремля
1 августа, 12:46
Геополитика
Тимоти Снайдер
Американский историк
Восемь факторов, влияющих на ход войны. Что может измениться?

Украина, на мой взгляд, в состоянии выиграть эту войну. Но есть факторы, которые стоит учесть, чтобы обстоятельства не развернулись в другую сторону

31 июля, 21:30
Мнения
Современное оружие (Фото:Lockheed Martin)
Новая холодная война /
Пять самых смертоносных видов современного оружия
31 июля, 08:15
Инновации
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X