В Мариуполе террористы «ДНР» руководят мародерством — советник мэра 1 августа, 12:58 Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе террористы «ДНР» руководят мародерством, заявил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, контролем за разбором завалов в Приморском районе занимаются террористы из «полиции ДНР».

«Фактически, контроль превращен в управляемое мародерство квартир и домов. Все награбленное завозится каждый день и складируется в помещении гаража на территории Приморского отделения полиции», — написал он в Telegram.

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Андрющенко рассказал, что каждый вечер коллаборанты вместе с террористами «ДНР» «делят добычу, растаскивая по кабинетам в Приморском райотделе полиции».

«Каждый мародер закрывает на ключ и опечатывает в кабинете награбленное, однако утром оказывается, что воры украли у воров и начинается поиск по соседним кабинетам», — заявил он.



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