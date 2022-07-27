В Мариуполе растет уровень смертности, в больнице умирает каждый пятый — советник мэра

27 июля, 15:04
Захваченный оккупантами Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Захваченный оккупантами Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе продолжает расти уровень смертности, заявил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Уровень смертности в Мариуполе продолжает расти. В течение прошлой недели в одной (самой маленькой в городе) больнице скорой помощи умерло 36 мариупольцев», - написал он.

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По его словам, средний возраст умерших – 60 лет, всего в среднем на лечении находится 170 человек.

«То есть за неделю в больнице умирает не менее 20 процентов всех больных, каждый пятый», — написал он.

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Андрющенко заявил, что оккупанты превратили Мариуполь в «типичный Жданов».

«Жданов – это разрушение и убийство гражданских ежедневно», – заявил он.

Петр Андрющенко заявлял, что российские оккупанты хотят «переименовать» временно подконтрольный им Мариуполь в честь одного из сталинских преступников Андрея Жданова.

Таким образом оккупационная администрация намерена вернуть городу название, которое он имел в период с 1948 по 1989 год.

https://www.youtube.com/watch?v=oGMtxe29-VM
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Больница Мариуполь Война России против Украины

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