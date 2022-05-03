«Воры и мародеры». В Мариуполе оккупанты начали «регистрацию» частного жилья — советник мэра 3 мая, 13:44 Цей матеріал також доступний українською Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты начали в городе «регистрацию» частного жилья.

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«В помещении школы № 9 Мариуполя оккупанты начали регистрацию частного жилья. Формально — для определения размера компенсации за жилье. Фактически для проведения инвентаризации и „легализации“ фактического присвоения имущества оккупантами», — написал он.

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По его словам, источники сообщают, что оккупанты для создания иллюзии законности «применят процедуру признания имущества безхозным или вымороченным, которую уже успешно опробовали в Донецке».

«Что касается государственного то коммунального имущества, то отдельной бумагой за подписью главаря Пушилина оно уже „считается“ собственностью оккупантов. Неудивительно, что они восхищаются флагом СССР. Воры и мародеры. Ничего нового», — написал он.

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