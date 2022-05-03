«Воры и мародеры». В Мариуполе оккупанты начали «регистрацию» частного жилья — советник мэра

3 мая, 13:44
Цей матеріал також доступний українською
Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты начали в городе «регистрацию» частного жилья.

Война России против Украины — главные события 3 мая

«В помещении школы № 9 Мариуполя оккупанты начали регистрацию частного жилья. Формально — для определения размера компенсации за жилье. Фактически для проведения инвентаризации и „легализации“ фактического присвоения имущества оккупантами», — написал он.

Видео дня
Читайте также:
План диктатора. Как Путин решил, что разделит Украину с Польшей — Яковина

По его словам, источники сообщают, что оккупанты для создания иллюзии законности «применят процедуру признания имущества безхозным или вымороченным, которую уже успешно опробовали в Донецке».

https://www.youtube.com/watch?v=WWtivnhRfYo&t=10s

«Что касается государственного то коммунального имущества, то отдельной бумагой за подписью главаря Пушилина оно уже „считается“ собственностью оккупантов. Неудивительно, что они восхищаются флагом СССР. Воры и мародеры. Ничего нового», — написал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Жилье Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X