Демонтировали детскую площадку. Российские оккупанты мародерят в Мариуполе — советник мэра

5 июля, 12:29
Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты мародерят в Мариуполе, заявил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Мародерство на всем. Громкие заявления о „реинновации сквера возле Драматического театра“ ожидаемо превратились в банальное хищение», — написал он в Telegram.

Читайте также:
«Мы потеряли много семей полицейских». Как правоохранители работают в зонах боев и документируют зверства РФ — интервью с главой Нацполиции

По его словам, учитывая то, что сам сквер чудом остался целым, «оккупанты и донецкие гауляйтеры его добивают эффективнее бомб».

Видео дня

Андрющенко заявил, что россияне демонтировали детскую площадку — вывезли ее и уже монтируют в центре Донецка.

По его словам, они срывают гранитную плитку.

«Срывают экскаваторами, грузят и вывозят в сторону Донецка. В ближайшее время увидим обновленную улицу в Донецке за счет мариупольских налогоплательщиков», — написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=viOgu7MN5Bk&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Мародерство Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Игорь Никонов
Основатель KAN DEVELOPMENT
Война не закончится в этом году

Мы понимаем, что война в этом году не закончится, к сожалению. Честно говоря, я пока не вижу возможности для ее завершения.

5 июля, 11:00
Эксперты
Ричард Хукер
Старший научный сотрудник Atlantic Council
Давайте без иллюзий. В чем кроется главная опасность этой войны

Прежде всего, война в Украине научила Путина тому, что НАТО и ЕС пойдут на многое, чтобы избежать конфронтации с ним

5 июля, 11:00
Мнения
Сего Сато: «Старайтесь не употреблять напитков с кофеином и меньше подвергаться воздействию искусственного света перед отходом ко сну» (Фото:halfpoint/Depositphotos)
Сон, аппетит и сердце. На что влияют наши биологические часы
Сего Сато
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X