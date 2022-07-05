Демонтировали детскую площадку. Российские оккупанты мародерят в Мариуполе — советник мэра 5 июля, 12:29 Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты мародерят в Мариуполе, заявил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Мародерство на всем. Громкие заявления о „реинновации сквера возле Драматического театра“ ожидаемо превратились в банальное хищение», — написал он в Telegram.

По его словам, учитывая то, что сам сквер чудом остался целым, «оккупанты и донецкие гауляйтеры его добивают эффективнее бомб».

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Андрющенко заявил, что россияне демонтировали детскую площадку — вывезли ее и уже монтируют в центре Донецка.

По его словам, они срывают гранитную плитку.

«Срывают экскаваторами, грузят и вывозят в сторону Донецка. В ближайшее время увидим обновленную улицу в Донецке за счет мариупольских налогоплательщиков», — написал он.

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