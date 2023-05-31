«Бавовна» в Юрьевке: советник мэра Мариуполя показал последствия удара по базе оккупантов 31 мая, 08:28 Последствия удара (Фото:t.me/andriyshTime)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал последствия удара по базе российских оккупантов в Юрьевке.

«Юрьевка. ОК „Ялта“. Место „ожесточенной любви“ к русским. Последствия. Красивое. У кого-то еще остались сомнения в 100 погибших оккупантах?», — написал он в Telegram и опубликовал фото.

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Фото: t.me/andriyshTime

В оккупированных Бердянске Запорожской области и Мариуполе Донецкой области вечером в воскресенье, 28 мая, слышали звуки взрывов. Предварительно сообщалось о прилетах в места базирования россиян.

Оккупанты всю ночь вывозили своих убитых и раненых с места попадания.

