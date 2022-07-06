Шантаж «референдумом». В Мариуполе оккупанты собирают личные данные жителей — советник мэра 6 июля, 14:38 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе российские оккупанты собирают личные данные жителей, заявил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Понятный план по обеспечению явки на псевдореферендум в Мариуполе. Через оккупационные администрации возобновили сбор личных данных мариупольцев из-за подачи заявлений на восстановление жилья», — написал он в Telegram.

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По его словам, при подаче заявлений оккупанты прямо говорят, что вопрос компенсаций или восстановления будет решен после так называемого «референдума».

«Дальше — больше. Активных горожан — глав ОСМД, квартальных и т. д. собрали и издали приказ срочно провести перепись жителей дома. Не только оставшихся жить, но и в эвакуации. В противном случае угрожают не производить ремонт повреждений и не предоставлять жилье взамен разрушенного», — написал он.

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