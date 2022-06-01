«Жаль, что только ранен». Андрусив подтвердил, что боевик Пушилин получил ранения в оккупированном Лимане
Главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив подтвердил, что во временно оккупированном Лимане был ранен главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин.
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«Подтверждаю, что в Лимане был ранен Пушилин. Жаль, что только ранен», — написал он в своем Telegram-канале 1 июня.
Андрусив не уточнил характер и тяжесть ранений, которые мог получить Пушилин.
Ранее советник главы МВД Антон Геращенко сообщал, что Пушилина ранили в результате артиллерийского обстрела. По данным Геращенко, также были ранены 72 кадыровца и представитель оккупационной власти Лимана.
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