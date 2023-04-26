Судилище. Оккупанты «приговорили» защитника Мариуполя к 22 годам заключения — Лубинец

26 апреля, 16:49
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Андрей Петренко (Фото:Дмитрий Лубинец / Telegram)

Андрей Петренко (Фото:Дмитрий Лубинец / Telegram)

Россияне на временно оккупированной территории Украины «приговорили» к 22 годам заключения военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрея Петренко.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

На оккупированной территории россияне «признали виновным» Петренко в «убийстве мирного жителя» из снайперской винтовки во время обороны Мариуполя в марте 2022 года и во время судилища использовали законодательство РФ.

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Омбудсмен отметил, что фейковый «суд» — незаконный и не будет иметь никаких юридических последствий.

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Он отметил, что такие «приговоры» нарушают Женевскую конвенцию о правах пленных на справедливый суд и недопущение пыток, поэтому их можно считать военным преступлением.

Это не первый «приговор» оккупантов. В марте 2023 года украинский военнослужащий Андрей Незнамов «получил» 12 лет тюрьмы за «бросок гранаты в окно жилого дома».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Война России против Украины

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