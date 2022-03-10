Ликвидирован командир танкового полка ВС РФ полковник Захаров 10 марта, 14:32 Цей матеріал також доступний українською Батальонно-тактическая группа Андрея Захарова в связи с потерями была вынуждена отступить (Фото:Кремль)

Украинские военные уничтожили командира 6-го полка (Чебаркуль) 90-й танковой дивизии Центрального военного округа РФ Андрея Захарова.

Об этом в четверг, 10 марта, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Захаров был ликвидирован во время боевых действий в Броварском районе Киевской области.

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Кроме того, батальонно-тактическая группа под его руководством понесла значительные потери в личном составе и технике, в результате чего была вынуждена отступить и перейти к обороне.

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