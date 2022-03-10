Ликвидирован командир танкового полка ВС РФ полковник Захаров

10 марта, 14:32
Цей матеріал також доступний українською
Батальонно-тактическая группа Андрея Захарова в связи с потерями была вынуждена отступить (Фото:Кремль)

Батальонно-тактическая группа Андрея Захарова в связи с потерями была вынуждена отступить (Фото:Кремль)

Украинские военные уничтожили командира 6-го полка (Чебаркуль) 90-й танковой дивизии Центрального военного округа РФ Андрея Захарова.

Об этом в четверг, 10 марта, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Читайте также:
«Из военной династии»: украинские военные ликвидировали командира 33 мотострелкового полка ВС РФ

Захаров был ликвидирован во время боевых действий в Броварском районе Киевской области.

Слушайте подкаст на эту тему

Кроме того, батальонно-тактическая группа под его руководством понесла значительные потери в личном составе и технике, в результате чего была вынуждена отступить и перейти к обороне.

Читайте также:
В Броварском районе ВСУ разбили танковую колонну оккупантов, командир полка уничтожен — видео и перехват переговоров
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ