Скандал с «пьяными вечеринками»: двум подозреваемым на месяц продлили арест

28 марта, 15:03
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Фигурант дела Андрей Ярина (Фото:suspilne.media)

Фигурант дела Андрей Ярина (Фото:suspilne.media)

Двум подозреваемым по делу о "пьяных вечеринках" в Киеве продлили срок содержания под стражей до 1 мая.

Об этом во вторник, 28 марта сообщило Суспільне.

Соответствующее решение было принято Шевченковским райсудом Киева.

Одному из них, Андрею Ярине, без права внесения залога. Второму — Ярославу Домбровскому — суд предоставил возможность внести залог в 402 тысяч гривен.

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В сети получила огласку история о группе молодых людей из Ивано-Франковска. Сообщалось, что они спаивали и накачивали наркотиками девушек, издевались над ними и насиловали.

Двое организаторов задержали и отправили в изолятор временного содержания. Им грозит от трех до семи лет заключения. Еще шесть фигурантов получили повестки в военкомат.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Арест Вечеринка Скандал

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