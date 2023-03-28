Скандал с «пьяными вечеринками»: двум подозреваемым на месяц продлили арест 28 марта, 15:03 Фигурант дела Андрей Ярина (Фото:suspilne.media)

Об этом во вторник, 28 марта сообщило Суспільне.

Соответствующее решение было принято Шевченковским райсудом Киева.

Одному из них, Андрею Ярине, без права внесения залога. Второму — Ярославу Домбровскому — суд предоставил возможность внести залог в 402 тысяч гривен.

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В сети получила огласку история о группе молодых людей из Ивано-Франковска. Сообщалось, что они спаивали и накачивали наркотиками девушек, издевались над ними и насиловали.

Двое организаторов задержали и отправили в изолятор временного содержания. Им грозит от трех до семи лет заключения. Еще шесть фигурантов получили повестки в военкомат.