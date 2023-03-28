Скандал с «пьяными вечеринками»: двум подозреваемым на месяц продлили арест
Фигурант дела Андрей Ярина (Фото:suspilne.media)
Двум подозреваемым по делу о "пьяных вечеринках" в Киеве продлили срок содержания под стражей до 1 мая.
Об этом во вторник, 28 марта сообщило Суспільне.
Соответствующее решение было принято Шевченковским райсудом Киева.
Одному из них, Андрею Ярине, без права внесения залога. Второму — Ярославу Домбровскому — суд предоставил возможность внести залог в 402 тысяч гривен.
В сети получила огласку история о группе молодых людей из Ивано-Франковска. Сообщалось, что они спаивали и накачивали наркотиками девушек, издевались над ними и насиловали.
Двое организаторов задержали и отправили в изолятор временного содержания. Им грозит от трех до семи лет заключения. Еще шесть фигурантов получили повестки в военкомат.