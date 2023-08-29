Эксперт Минобразования высмеял независимость Украины и стран Балтии. Ведомство отреагировало 29 августа, 11:54 Андрей Василенко (Фото:Андрей Василенко/Facebook)

Сотрудник Министерства образования и науки Андрей Василенко поставил под сомнение желание украинцев выйти из Советского Союза в начале 1990-х. Ведомство начало в отношении него дисциплинарное производство.



24 августа государственный эксперт в группе по вопросам цифровой трансформации образования и науки Василенко опубликовал в Facebook пост на русском языке. В нем он искажает украинский, назвал независимость Украины «кидаловом» и раскритиковал листовки, которые агитировали голосовать за независимость 1 декабря 1991 года.

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«Получалась натуральная шизофрения: в один и тот же год один и тот же мудрый народ в крепком большинстве своем проголосовал за взаимоисключающие параграфы (и СССР сохранить с УССР в его составе, и объявить независимость). Видимо, потрясающе мудрый народ ни хрена не соображал, что делает. Как же была достигнута эта прекрасная цель? Путем пропаганды, которой убедили жителей УССР, что стоит вальнуть союз, так сразу все хорошо и станет», — говорится в посте госслужащего.

Также он заявил, что «не только украинцы показали свою „мудрость“ в 1991 году», но и страны Балтии, по словам Василенко, «тоже не ведали, что творили». Он назвал Вильнюс «дырой», написав, что «советская оккупация — лучшее, что могло произойти с Литвой».

Украинцы оставляли возмутительные комментарии под постом с антиукраинскими высказываниями эксперта МОН.

28 августа Минобразования заявило, что издало приказ о возбуждении дисциплинарного производства в отношении Андрея Василенко. После этого обещают принять соответствующие решения.