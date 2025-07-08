Сибига объявил о реформировании МИД Украины: без департамента разоружения и с управлением недружественных стран

Во вторник, 8 июля, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о подписании приказа, который предусматривает формирование новой структуры ведомства.

Об этом он написал в Facebook.

По словам Сибиги, теперь она соответствует реалиям войны и лучшим европейским и мировым дипломатическим практикам.

Министр отметил, что в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский определил одним из приоритетов реформирования Министерства иностранных дел, обновление и усиление украинской дипломатии.

Реклама

«Мы шаг за шагом внедряем эти изменения, от упрощения доступа к консульским услугам до цифровизации и трансформации внутренних процессов, поощрения молодежи и усиления мотивации», — написал он.

Сибига также заявил о проведении Коллегии, на которой утвердили новую структуру.

По его словам, отныне в ведомстве не будет Департамента разоружений, зато появится Департамент международной безопасности и обороны Украины.

«Навсегда в прошлом останутся времена, когда в МИД был департамент, в названии которого было слово „разоружение“. Это было давно, но когда-то такое подразделение действительно существовало. Украина больше никогда не будет разоружаться», — отметил Сибига.

Кроме того, среди региональных департаментов в МИД появится теперь первый и второй европейские, департаменты Латинской Америки и Карибского Бассейна, Азии и Тихого океана, Ближнего Востока и Северной Африки, Африки и региональных африканских организаций.

По словам министра, это приведет структуру МИД в соответствие с европейскими стандартами и практиками.

Кроме того, управление США и Канады будет отделено от Департамента Латинской Америки и Карибского бассейна, потому что это отдельное направление работы, которое не может «смешиваться» вместе с латиноамериканскими делами.

Сибига также заявил о введении функционального распределения заместителей: появится первый заместитель, который занимается наиболее ответственными направлениями, заместитель министра по вопросам европейской политики, заместитель министра по международной безопасности, заместитель министра по глобальным вопросам и публичной дипломатии, а также заместитель министра — CDTO по цифровизации.

Кроме того, специальный представитель теперь будет только по вопросам Африки, а Ближний Восток и Северная Африка (так называемый регион MENA) «отсоединяются» в отдельный департамент.

Как пояснил Сибига, это правильно и с точки зрения нагрузки, поскольку вместе эти две группы состоят из более 70 стран, и с точки зрения корректного распределения на арабские и африканские страны.

Кроме того, появится управление недружественных стран.

В МИД уточнили журналистам, что оно будет в подчинении у первого заместителя Сергея Кислицы.

«Сюда будут входить не только Россия, но и ее приспешники, такие как Северная Корея или Беларусь. Здесь речь идет не о двусторонних отношениях, а о противодействии угрозам. Украина обороняется от полномасштабной агрессии и наша политика должна предоставлять приоритет нейтрализации угроз», — пояснил он, добавив, что это управление будет курировать первый заместитель.

Отмечается, что в отдельное управление будет выведена и Центральная Азия.

По словам Сибиги, также будет создано также отдельное управление санкционной политики. Давно назревшее решение. Ранее вопрос санкций был «разбросан» между различными департаментами, а создание отдельного структурного подразделения позволит консолидировать процессы и повысить эффективность санкционной работы.

Министр сообщил, что Департамент экономической дипломатии и восстановления будет заниматься не только открытием новых рынков и содействием украинским экспортерам и привлечением инвестиций, но и процессами привлечения международной поддержки в восстановлении Украины.

Также будет создано отдельное управление НАТО.

«Это свидетельство приоритетности нашего пути к вступлению в Альянс», — подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что ранее интеграция в ЕС и НАТО была объединена в один департамент ЕС и НАТО, а теперь в ведомстве отдельно будет существовать Департамент Европейского Союза и управление НАТО. Таким образом, департамент будет работать уже над непосредственным вступлением Украины в ЕС, а управление НАТО придаст «новый импульс» украинской интеграции на пути к полноправному членству в Альянсе.

Сибига также заявил о создании Департамента мирового украинства и гуманитарного сотрудничества. Ранее для этого МИД имел управление зарубежного украинства.

«Это свидетельство важной роли и приоритетности развития связей и взаимодействия с глобальным украинским сообществом», — подчеркнул министр.

Отмечается, что Департамент международного права и международно-правового противодействия агрессии будет заниматься в частности привлечением России и россиян к ответственности за совершенные зверства.

Кроме того, HR-служба будет называться департаментом персонала и будет сфокусирована прежде всего на привлечении новых кадров и создании мотивации.

По словам Сибиги, новую роль и вес в системе МИД также получат Государственное учреждение Украинский институт и Дипломатическая академия Украины имени Г. Удовенко, которую планируется превратить в полноценное высшее учебное заведение.

Появятся также такие отдельные подразделения — отдел кибердипломатии и сектор инноваций и искусственного интеллекта.

По словам Сибиги, также было отменено разделение на обозначенные цифрами территориальные департаменты.

«Все, кто работал или работает в МИДе знают сакральное значение „кодов“ 1ТД, 2ТД, 3ТД, 4ТД, 5ТД. Они близки сердцу каждого, кто „в теме“, но на самом деле это разделение досталось нам в наследство с советских времен. Они существуют в российском МИДе», — пояснил министр.

Все эти решения являются результатом тщательной и системной работы. Они продиктованы потребностями военного времени. Речь идет об эффективном распределении функций, четком распределении ресурсов, правильных приоритетах и приведении структуры к лучшим европейским и мировым практикам. Я благодарен своей команде за подготовку этих важных трансформаций. Украинская дипломатия военного времени будет опираться на новую и эффективную структуру и качество работы для достижения результатов для страны.