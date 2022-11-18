Садовый объяснил, почему одним свет не выключают вовсе, а другим — трижды в сутки 18 ноября, 21:03 Андрей Садовый призвал отнестись к таким реалиям военного времени с пониманием (Фото:Roman Baluk/Reuters)

Мэр Львова Андрей Садовый дал разъяснения по поводу того, почему в одних домах свет не выключают совсем, а в других — по несколько раз в сутки.

По его словам, такая неравномерность связана с близостью к объектам критической инфраструктуры.

«Почему кому-то совсем не выключают свет, а кому-то — три раза в сутки? Если на линии, которая запитывает ваш дом, расположена больница или другой объект критической инфраструктуры, планово отключать ваш дом Укрэнерго, скорее всего, не будет. Поэтому „повезло“ не всем. И здесь нет справедливости, это реалии военного времени. Я бы хотел, чтобы каждый из нас это понял», — объяснил он у себя в Telegram-канале.

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При этом городской глава предупредил жителей Львова, что из-за последствий российских атак на энергосистему страны они могут оказаться в ситуации, когда света и тепла не будет неделю или две, посоветовав, где это возможно, устанавливали печки-буржуйки и генераторы.

Не сумев победить Украину на поле боя, кремлевский режим активизировал террористические атаки на ее инфраструктуры.

Для этого Россия используют как ракеты, так и дроны-камикадзе, которые поставляет ей Иран.

15 ноября Украина подверглась самой массированной атаке со стороны ВС РФ со времени полномасштабного вторжения.

По гражданской инфраструктуре было выпущено более 100 ракет. Больше половины из них перехватила система ПВО, однако энергосистеме страны был нанесен серьезный урон, в связи с чем на значительной ее части начались аварийные отключения света.