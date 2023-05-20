Отдал приказ «прорывать» границу. СБУ объявила о подозрении российскому генералу, который командовал оккупацией Харьковщины

20 мая, 16:50
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Российский генерал Андрей Рузинский (на переднем плане) вместе с российским диктатором Владимиром Путиным (Фото:ГУР)

Российский генерал Андрей Рузинский (на переднем плане) вместе с российским диктатором Владимиром Путиным (Фото:ГУР)

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на командующего 11 армейского корпуса Балтийского флота Западного военного округа ВС РФ генерал-лейтенанта Андрея Рузинского, на основе чего ему сообщено о подозрении.

Как установили в СБУ, в начале полномасштабного вторжения Рузинский отдал приказ подчиненным подразделениям российских войск на «прорыв» государственной границы Украины для захвата Харьковской области.

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Под его командованием захватчики временно оккупировали территории Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.

«Таким образом Рузинский выполнял преступные задачи высшего военно-политического руководства РФ по захвату Украины», — отмечают в СБУ.

По данным ведомства, для штурма украинских населенных пунктов на Харьковщине он привлек более четырех тысяч российских военных, которые входили в состав оккупационной группировки Балаклея.

Установлено, что для ведения боевых действий против Сил обороны захватчики использовали танки, ствольную артиллерию, зенитно-ракетные комплексы и тяжелые огнеметные системы Буратино и Солнцепек.

В то же время при планировании и проведении боевых операций на территории Харьковской области этот российский генерал неоднократно привлекал огневые средства поражения своего старшего командира — командующего Западным военным округом ВС РФ. В частности, привлекалась армейская штурмовая авиация, ударные вертолеты Ми-8 и Ка-52, а также расчеты 300-мм РСЗО Смерч.

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Также Рузинскому подчинялась военная комендатура в городе Балаклея, руководителю которой СБУ недавно объявила подозрение в пытках мирных жителей.

За ведение агрессивной войны против Украины Кремль наградил более тысячи российских военных, которые находились в подчинении Рузинского.

Сам он получил повышение в воинском звании и был переведен для дальнейшей службы на территорию России, где сейчас скрывается от правосудия.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (ведение агрессивных военных действий, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Харьковская область Армия России Российская армия Подозрение Генералитет Оккупация Война России против Украины

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