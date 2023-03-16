ВАКС избрал меру пресечения бывшему министру инфраструктуры Пивоварскому 16 марта, 20:13 Андрей Пивоварский в 2016 году (Фото:Андрій Пивоварський — Andrii Pyvovarskyi / Facebook)

Высший антикоррупционный суд в четверг, 16 марта, избрал бывшему министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому меру пресечения в виде залога в 9,997 млн грн. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram.

Прокурор просил о залоге в 20 млн грн, следственный судья частично удовлетворил ходатайство Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры и признал подозрение обоснованным. Залог должны внести в течение пяти дней. Также ВАКС обязал экс-министра:



Видео дня

прибывать по вызову следователя, детектива, прокурора и суда;

сообщать о смене места жительства;

сообщать об изменении места работы и выезде за пределы Киева и Киевской области;

не общаться с людьми, связанными с уголовным делом.

Обязательства будут действовать по 16 мая 2023 года, решение можно обжаловать в Апелляционной палате ВАКС в течение пяти дней. Пивоварский в суде заявил, что не считает свои действия незаконными или такими, которые могли причинить ущерб.

НАБУ и САП 22 февраля сообщили Пивоварскому о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением, которое причинило государству более $30 млн ущерба.

По версии следствия, в июле 2015 года тогдашний министр и его заместитель Владимир Шульмейстер обеспечили принятие приказа, который позволил частным компаниям взимать корабельный сбор с судов в порту Південний вместе с ГП АМПУ в пропорции 50:50. При этом по закону сбор имело право взимать только госпредприятие, потому что акватория принадлежит государству, заявили антикоррупционные органы.

Пивоварский после этого заявил, что именно Мининфраструктуры должно заниматься регулированием вопросов, связанных с портовыми сборами. Приказ, о котором идет речь в подозрении, предварительно согласовали ряд министерств и ведомств, его поддержали на заседании Кабмина. Также, по словам экс-министра, приказ завизировало Министерство юстиции, проверив на соответствие законодательству Украины.