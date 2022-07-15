Поворотный момент. Взятие украинцами Херсона шокирует как «глубинный российский народ», так и путинский бункер — Пионтковский

15 июля, 08:41
Херсон пока что контролируют войска агрессора (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Херсон пока что контролируют войска агрессора (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Россия поставила целью захватить Славянск, чтобы навязать Украине перемирие и «продать» это населению как свою победу. Однако в эти же сроки ВСУ планируют контрнаступление на юге, и потеря агрессором Херсона будет означать наступление тяжелых времен для диктатора Владимира Путина. Об этом в своей колонке пишет политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Он считает, что «даже такой безумный маньяк, как Путин, понял, что захватить всю Украину ему не удастся» и теперь перед ним стоит проблема — удержать власть, «продав» населению подобие победы.

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«Сейчас его тактическая задача, пока его вооруженные силы на Донбассе потихонечку еще ползут вперед, захватить максимально возможное количество населенных пунктов. Скажем, еще один город. Его максимальная цель — взять Славянск. А потом снова мобилизовать всю свою агентуру для того, чтобы навязать перемирие, прекращение огня, с сохранением значительной части не только территории Донбасса, но теперь вот и кусочков Херсонской и Запорожской областей», — утверждает Пионтковский.

Но пока армия РФ готовится брать Славянск, Вооруженные Силы Украины хотят освободить Херсон, напомнил автор.

«Взятие Херсона — наиболее слабого места в структуре ВС РФ — сейчас станет поворотным пунктом. Оно произведет шокирующее впечатление в России, как на так называемый, глубинный народ, который верит своему телевизору, так и на ситуацию в бункере, где уже всем будет ясно, что война проиграна, скрыть ничего невозможно. И вот у Путина настанут тогда очень тяжелые времена», — прогнозирует политолог.

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Нынешняя фаза войны, таким образом, подходит к драматическому эндшпилю, развязки которого можно ждать к концу лета, добавил он.

Редактор: Николай Поддубный

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Теги:   Владимир Путин Славянск Херсон Андрей Пионтковский Контрнаступление Мнение колумниста НВ

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