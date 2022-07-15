Поворотный момент. Взятие украинцами Херсона шокирует как «глубинный российский народ», так и путинский бункер — Пионтковский 15 июля, 08:41 Херсон пока что контролируют войска агрессора (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Россия поставила целью захватить Славянск, чтобы навязать Украине перемирие и «продать» это населению как свою победу. Однако в эти же сроки ВСУ планируют контрнаступление на юге, и потеря агрессором Херсона будет означать наступление тяжелых времен для диктатора Владимира Путина. Об этом в своей колонке пишет политолог и публицист Андрей Пионтковский.



Он считает, что «даже такой безумный маньяк, как Путин, понял, что захватить всю Украину ему не удастся» и теперь перед ним стоит проблема — удержать власть, «продав» населению подобие победы.

Видео дня

«Сейчас его тактическая задача, пока его вооруженные силы на Донбассе потихонечку еще ползут вперед, захватить максимально возможное количество населенных пунктов. Скажем, еще один город. Его максимальная цель — взять Славянск. А потом снова мобилизовать всю свою агентуру для того, чтобы навязать перемирие, прекращение огня, с сохранением значительной части не только территории Донбасса, но теперь вот и кусочков Херсонской и Запорожской областей», — утверждает Пионтковский.

Но пока армия РФ готовится брать Славянск, Вооруженные Силы Украины хотят освободить Херсон, напомнил автор.

«Взятие Херсона — наиболее слабого места в структуре ВС РФ — сейчас станет поворотным пунктом. Оно произведет шокирующее впечатление в России, как на так называемый, глубинный народ, который верит своему телевизору, так и на ситуацию в бункере, где уже всем будет ясно, что война проиграна, скрыть ничего невозможно. И вот у Путина настанут тогда очень тяжелые времена», — прогнозирует политолог.

Нынешняя фаза войны, таким образом, подходит к драматическому эндшпилю, развязки которого можно ждать к концу лета, добавил он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.