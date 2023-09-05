С могилы пилота Джуса украли шевроны, которые оставили его побратимы

5 сентября, 10:17
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Андрей Пильщиков (Джус) (Фото:_juicefighter_/Twitter)

Андрей Пильщиков (Джус) (Фото:_juicefighter_/Twitter)

С могилы пилота Андрея Пильщикова (Джуса), который погиб в авиакатастрофе в Житомирской области, украли оставленные побратимами шевроны.

Об этом сообщила его девушка, волонтер Мелания Подоляк в понедельник, 4 сентября.

Шевроны исчезли через несколько дней после похорон Джуса, которые состоялись 29 августа. Его девушка просит вернуть их и обещает взамен «что-то более ценное».

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«Человеку, который украл шевроны, которые на Андреевой могиле оставили его побратимы. Напишите мне в личные сообщения. Я дам вам взамен что-то значительно более уникальное и ценное, а вы вернете шевроны на место. Никто не узнает вашего имени», — написала она в Twitter.

https://twitter.com/MelaniePodolyak/status/1698730275885265275?s=20

25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Все трое летчиков погибли.

Речь идет о капитане Андрее Пильщикове (Джус), майоре Вячеславе Минке и майоре Сергее Проказине. Они были боевыми пилотами 40-й бригады тактической авиации воздушного командования Центр.

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Сейчас продолжается расследование трагедии. ГБР начало уголовное производство по факту авиакатастрофы. Следствие рассматривает три версии авиакатастрофы: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов и нарушения при организации осуществления полетов.

Джус (Андрей Пильщиков) летал на истребителе МиГ-29, служил в составе 40-й бригады тактической авиации.

Он участвовал в воздушной обороне Киева в начале полномасштабного вторжения.

В 2022 году Джус в составе украинской делегации встречался с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, просил предоставить ПВО и современные самолеты, чтобы закрыть украинское небо.

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Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Шеврон Могила Пилоты Андрей Пильщиков (Джус)

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