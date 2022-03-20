Капитан первого ранга. ВСУ ликвидировали замкомандующего Черноморским флотом РФ по военно-политической работе 20 марта, 08:39 Цей матеріал також доступний українською Андрей Палий (Фото:Сухопутные войска ВС Украины)

ВСУ ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом РФ по военно-политической работе, капитана 1 ранга Андрея Палия.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ Украины.

18 марта в результате удара ВСУ по аэродрому в Чернобаевке был ликвидирован командующий 8-й армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

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Ранее сообщалось о гибели генерал-майора Олега Митяева, генерал-майора 29-й общевойсковой армии Андрея Колесникова, начальника штаба 41-й общевойсковой армии России генерал-майора Виталия Герасимова, генерал-майора Андрея Суховецкого, генерал-майора Магомеда Тушаева.

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