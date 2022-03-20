Капитан первого ранга. ВСУ ликвидировали замкомандующего Черноморским флотом РФ по военно-политической работе

20 марта, 08:39
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Андрей Палий (Фото:Сухопутные войска ВС Украины)

Андрей Палий (Фото:Сухопутные войска ВС Украины)

ВСУ ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом РФ по военно-политической работе, капитана 1 ранга Андрея Палия.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ Украины.

https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/306634781568520
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18 марта в результате удара ВСУ по аэродрому в Чернобаевке был ликвидирован командующий 8-й армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

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Ранее сообщалось о гибели генерал-майора Олега Митяева, генерал-майора 29-й общевойсковой армии Андрея Колесникова, начальника штаба 41-й общевойсковой армии России генерал-майора Виталия Герасимова, генерал-майора Андрея Суховецкого, генерал-майора Магомеда Тушаева.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Война России против Украины

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