Экс-генерала СБУ Наумова задержали в Сербии — СМИ 10 июня, 19:34 Цей матеріал також доступний українською Андрей Наумов (Фото:Схеми / RFE/RL)

В Сербии арестован бывший генерал СБУ Андрей Наумов, который возглавлял главное управление внутренней безопасности Службы. Вместе с ним задержан гражданин Германии, вероятно, водитель.

Об этом сообщает Обозреватель.

По информации источников издания, беглый генерал был задержан 7 июня на границе между Сербией и Северной Македонией. Он якобы пытался незаконно перевести крупную сумму незадекларированной валюты и драгоценных камней.

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Источники, близкие к силовым структурам Сербии, сообщили, что задержали Наумова вместе с гражданином ФРГ, предположительно являющимся водителем у генерала, на пункте пропуска Прешево.

По данным источников издания, речь идет о минимум 600 тысячах евро, значительной сумме в долларах, изумрудах и бриллиантах. Точные суммы и количество драгоценных камней пока не разглашается из-за тайны следствия.

По предварительным данным, в настоящее время оба задержанных находятся в следственном изоляторе города Ниш. Им инкриминируют «незаконное обращение ценных материальных активов». По сербскому законодательству ответственность за такое правонарушение составляет от 1 до 12 лет заключения. Суровость наказания зависит от обстоятельств совершения преступления и размера активов.

Официальную информацию о задержании гражданина Украины и обстоятельствах, при которых это задержание происходило, Сербия Украине до сих пор не предоставила.

Издание отмечает, что при этом «торги» могут носить не только материальный характер. Наумов занимал должность, на которой имел доступ к информации, составляющей государственную тайну. И он вполне может слить эту информацию в обмен на свою свободу.

«Существует также риск дальнейшего слива этой информации россиянам, ведь министр внутренних дел Республики Сербии, Александар Вулин — пророссийский политик, имеющий тесные отношения с Кремлем», — добавляет издание.

После начала полномасштабного вторжения России Наумов сбежал из Украины.

Кто такой Андрей Наумов: коротко

Андрей Наумов пришел в Службу безопасности после того, как в 2019 году ее возглавил Иван Баканов. Впоследствии возглавил направление внутренней безопасности ведомства, в результате чего Управление ВБ изменило статус на Главное управление, что дало тогда его руководителю новые полномочия и влияние в службе.

Наумов занимал должность начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ до июля 2021 года.

В 2021 году он фигурировал как потенциальная «жертва» покушения на убийство, якобы заказанное еще одним высокопоставленным сотрудником СБУ Дмитрием Нескоромным.

Наумов является фигурантом ряда журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне. Фигурировал в расследовании Схем о приобретении элитного имущества, не сопоставимого с официальными доходами госслужащего.

Во второй половине марта по ряду адресов Андрея Наумова прошли обыски. Это связано с расследованием Государственного бюро расследований, начатого по статье 111 Уголовного кодекса (государственная измена), в котором фигурирует эксначальник ГУ ВБ СБУ.



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