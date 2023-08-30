«Так держать, Андрей». Писатель Андрей Курков — о своем коллеге Андрее Любке, который с друзьями пригнал на фронт сотни авто 30 августа, 08:54 NV Премиум Писатель, переводчик и волонтер Андрей Любка стал одним из героев проекта NV Люди, приближающие победу (Фото:Nikita Sema)

Самый издаваемый современный украинский литератор Андрей Курков рассказал о волонтерской деятельности писателя Андрея Любки для проекта NV Люди, приближающие победу.

Андрей Любка — поэт, прозаик, переводчик, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину стал волонтером, помогает бойцам ВСУ, среди прочего передал воинам на фронт около 200 автомобилей.

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Любка стал одним из героев проекта NV Люди, приближающие победу, который вышел в печатном журнале № 3 за август.

В рамках проекта вдохновляющие истории героев, отобранных редакцией с помощью компетентных экспертов, частично написали журналисты NV, частично — известные украинцы и иностранцы, а некоторые из героев рассказали о себе сами. В частности, вот, что об Андрее Любке написал писатель, киносценарист, один из самых издаваемых современных украинских литераторов в мире Андрей Курков.

«Оптимизм и энтузиазм не синонимы, но понятия родственные. Андрей Любка для меня всегда был представителем ярких оптимистов, которые готовы для достижения цели работать не покладая рук. Так он писал свои книги, так он ездил по Украине и Европе, чтобы рассказать о себе и о своем творчестве. С таким же энтузиазмом он начал 10 лет назад знакомить украинских читателей с хорватскими и польскими писателями, книги которых сам же и переводил.

Последние полтора года с 24 февраля 2022-го Андрей Любка, хоть и не забыл о литературе, но тратит все свое время и все свои силы на другое — на помощь украинской армии. С самого начала войны он занимается фандрейзингом и покупает джипы и пикапы для бойцов, которые защищают Украину.

Он собрал вокруг себя надежную команду и приобрел те качества менеджера, которые позволяют ему заниматься выбранным способом волонтерства с максимальной отдачей и при этом абсолютно прозрачно, на глазах всего украинского общества. Его доступность, прозрачность и энтузиазм завораживают. Его фигура вызывает бесконечное доверие и уважение. Андрей Любка стал одним из самых известных волонтеров в стране.

Кроме того, он вместе со своими друзьями приобрел уникальный водительский опыт, перегоняя купленные для армии машины из Европы прямо на линию фронта. Количество переданных в ВСУ машин приближается к двум сотням, но это не все, что делает Андрей Любка для армии. Он охотно сотрудничает с другими волонтерскими группами и даже помогает им стать более известными и узнаваемыми, что автоматически поднимает результативность их работы.

Так держать, Андрей!"

Этот материал опубликован в журнале NV № 3 за август 2023 года. Приобрести этот номер журнала можно здесь.

