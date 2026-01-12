«Мне стало ее жалко». Ветеран, на которого соседка распылила баллончик после ссоры, заявил о примирении с ней

Андрей Кулько рассказал, что помирился с женщиной, которая распылила баллончик (Фото: f1zruk1899 / instagram)

Ветеран Андрей Кулько , который прошел российский плен, рассказал, что его соседка, которая во время ссоры распылила ему в лицо перцовый баллончик, уже извинилась.

Об этом он сказал в проекте Без брони.

По его словам, конфликт сейчас находится «на уровне примирения», хотя судебное заседание все равно состоится.

«Хотя эта женщина мне пока не родная, но все же она тетка моей невесты, сестра мамы невесты. Я решил ей не только простить, а как-то урегулировать этот конфликт», — заявил он.

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В то же время он подчеркнул, что сейчас решают, как «до конца все сделать, чтобы был какой-то донат от нее или что-нибудь такое», чтобы «она все-таки поняла».

Свое решение ветеран объяснил тем, что он «на самом деле очень хороший человек» и ему «стало жаль» женщину.

5 января стало известно, что во Львове женщина умышленно облила ветерана российско-украинской войны, который прошел российских плен, из перцового баллончика. Полиция Львовской области начала уголовное производство.