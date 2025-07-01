Нападение на азовца Кориневича: суд перенес заседание, потому что подозреваемые военные не пришли — Слідство.інфо
Майор бригады Азов Андрей Кориневич (Корень) заявил, что на него напали военные 3-й ОШБ (Фото: Андрей Кориневич / Facebook)
Ивано-Франковский городской суд во вторник, 1 июля, должен был избрать меру пресечения для двух военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады, которых подозревают в нападении на бойца 12-й бригады Азов Андрея Кориневича.
Однако военнослужащие Третьей штурмовой бригады не пришли на суд, сообщает Слідство.інфо со ссылкой на адвоката Кориневича Олега Слободяника.
Как отметили журналисты, подозреваемые заявили, что не могут явиться в суд из-за выполнения военного задания. Суд направил запрос в Военную службу правопорядка, чтобы проверить эту информацию, добавил адвокат бойца Азова. Речь идет о Семене Клоке и Василии Бондаренко.
25 июня Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона сообщала, что правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам, которые, вероятно, напали на военнослужащего Азова Андрея Кориневича.
По данным следствия, нападавшие избили мужчину и распылили ему в лицо химическое вещество, в результате чего тот получил химический ожог глаз и многочисленные ушибы.
23 июня полиция Ивано-Франковской области сообщила, что установила двух человек, которых подозревают в избиении военного. Как отмечали в пресс-службе, к преступлению, вероятно, причастны двое мужчин 25 и 24 лет.
Накануне майор 12-й бригады спецназначения Азов Андрей Кориневич с позывным Корень сообщал, что на него в Ивано-Франковске напали военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады.
По словам военного, 13 июня, когда он вместе с женой возвращался домой, на него напали двое мужчин в масках. Они были вооружены телескопическими дубинками и слезоточивым газом. Кориневич отметил, что сначала подумал, что это грабители, однако они ничего у него не украли.
Впоследствии, как сообщил военный, полиция установила личности нападавших. Ими, по словам Кориневича, оказались военнослужащие 3-й ОШБр, которые «тесно связаны с командиром 3-го армейского корпуса Андреем Билецким» и с некоторыми он знаком лично.
Андрей Кориневич служит в бригаде Азов с 2015 года. До 2022 года участвовал в боях на Светлодарской дуге, защищал Красногоровку и Марьинку. Во время полномасштабной войны защищал Мариуполь. С Азовстали Кориневич попал в российский плен, также находился в Еленовке.
Кориневич был освобожден из плена через четыре месяца и через некоторое время вернулся в армию. В 2023 году участвовал в контрнаступлении на Ореховском направлении. С мая 2024 года Кориневич занимается рекрутингом в Ивано-Франковской области.