Ивано-Франковский городской суд во вторник, 1 июля, должен был избрать меру пресечения для двух военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады, которых подозревают в нападении на бойца 12-й бригады Азов Андрея Кориневича .

Однако военнослужащие Третьей штурмовой бригады не пришли на суд, сообщает Слідство.інфо со ссылкой на адвоката Кориневича Олега Слободяника.

Как отметили журналисты, подозреваемые заявили, что не могут явиться в суд из-за выполнения военного задания. Суд направил запрос в Военную службу правопорядка, чтобы проверить эту информацию, добавил адвокат бойца Азова. Речь идет о Семене Клоке и Василии Бондаренко.

25 июня Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона сообщала, что правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам, которые, вероятно, напали на военнослужащего Азова Андрея Кориневича.

По данным следствия, нападавшие избили мужчину и распылили ему в лицо химическое вещество, в результате чего тот получил химический ожог глаз и многочисленные ушибы.

23 июня полиция Ивано-Франковской области сообщила, что установила двух человек, которых подозревают в избиении военного. Как отмечали в пресс-службе, к преступлению, вероятно, причастны двое мужчин 25 и 24 лет.

Накануне майор 12-й бригады спецназначения Азов Андрей Кориневич с позывным Корень сообщал, что на него в Ивано-Франковске напали военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады.

По словам военного, 13 июня, когда он вместе с женой возвращался домой, на него напали двое мужчин в масках. Они были вооружены телескопическими дубинками и слезоточивым газом. Кориневич отметил, что сначала подумал, что это грабители, однако они ничего у него не украли.

Впоследствии, как сообщил военный, полиция установила личности нападавших. Ими, по словам Кориневича, оказались военнослужащие 3-й ОШБр, которые «тесно связаны с командиром 3-го армейского корпуса Андреем Билецким» и с некоторыми он знаком лично.

Андрей Кориневич служит в бригаде Азов с 2015 года. До 2022 года участвовал в боях на Светлодарской дуге, защищал Красногоровку и Марьинку. Во время полномасштабной войны защищал Мариуполь. С Азовстали Кориневич попал в российский плен, также находился в Еленовке.

Кориневич был освобожден из плена через четыре месяца и через некоторое время вернулся в армию. В 2023 году участвовал в контрнаступлении на Ореховском направлении. С мая 2024 года Кориневич занимается рекрутингом в Ивано-Франковской области.