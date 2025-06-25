Правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам, которые, вероятно, напали на военнослужащего Азова Андрея Кориневича . Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона в среду, 25 июня.

По данным следствия, нападавшие избили мужчину и распылили ему в лицо химическое вещество, в результате чего тот получил химический ожог глаз и многочисленные ушибы.

Как отметили в прокуратуре, фигурантами являются военнослужащие одной из воинских частей. Им сообщили о подозрении по факту хулиганства, совершенного по предварительному сговору группой лиц с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УКУ).

Фото: Специализированная прокуратура в области обороны Западного региона

23 июня полиция Ивано-Франковской области сообщила, что установила двух человек, которых подозревают в избиении военного. Как отмечали в пресс-службе, к преступлению, вероятно, причастны двое мужчин 25 и 24 лет. Правоохранители напомнили, что 13 июня на улице Галицкой в Ивано-Франковске злоумышленники напали на 33-летнего военнослужащего, который находился в отпуске вне службы.

Накануне майор 12-й бригады спецназначения Азов Андрей Кориневич с позывным Корень сообщал, что на него в Ивано-Франковске напали военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады.

По словам военного, 13 июня, когда он вместе с женой возвращался домой, на него напали двое мужчин в масках. Они были вооружены телескопическими дубинками и слезоточивым газом. Кориневич отметил, что сначала подумал, что это грабители, однако они ничего у него не украли.

Впоследствии, как сообщил военный, полиция установила личности нападавших. Ими, по словам Кориневича, оказались военнослужащие 3-й ОШБр, которые «тесно связаны с командиром 3-го армейского корпуса Андреем Билецким» и с некоторыми он знаком лично.

Андрей Кориневич служит в бригаде Азов с 2015 года. До 2022 года участвовал в боях на Светлодарской дуге, защищал Красногоровку и Марьинку. Во время полномасштабной войны защищал Мариуполь. С Азовстали Кориневич попал в российский плен, также находился в Еленовке.

Кориневич был освобожден из плена через четыре месяца и через некоторое время вернулся в армию. В 2023 году участвовал в контрнаступлении на Ореховском направлении. С мая 2024 года Кориневич занимается рекрутингом в Ивано-Франковской области.